AK Parti heyeti, bayramı mahallelerde geçirdi

24 Haziran seçimleri için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden AK Parti Van İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı’nı da boş geçmeyerek belirlenen programlar çerçevesinde mahalleleri ziyaret etti. Bayramın ilk günü parti bayramlaşmasının ardından AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığındaki Milletvekili Burhan Kayatürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, milletvekili adayları, il, ilçe tüm kademe parti teşkilatlarıyla Hacıbekir, Karşıyaka, Yeni ve Yalım Erez mahallelerine bir çıkarma yaparak, esnafların ve mahallelinin bayramlarını tebrik etti. Yine ikinci gün de Bostaniçi, Akköprü, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Seyrantepe, Kalecik TOKİ, Kalecik, Şemsibey, Altıntepe ve Abdurrahmangazi mahallelerine tüm kademelerle bir çıkarma yapan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Haziran Salı günü Van’a gelişleri için saat 13.30’da Beşyol Meydanı’nda yapılacak mitinge davet etti.

Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde de düzenlenen program çerçevesinde Edremit ilçesinin mahallelerini ziyaret eden AK Parti Van il teşkilatı, milletvekili adaylarıyla birlikte 3 günde 450 kilometre yol kat ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Programlar hakkında kısa bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ‘girilemez’ denilen yerlere girerek halkla kucaklaştıklarını ifade ederek, bayramı dolu dolu geçirmenin huzuru içerisinde olduklarını belirtti. Türkmenoğlu, ‘‘Ramazan Bayramı’nda İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerimizin mahallelerini tamamen gezerek halkımızla bayramlaştık. Cumhurbaşkanımızın ilimize teşrifinin müjdesini halkımıza verdik. Mahallelerimizde çok büyük bir coşkuyla karşılandık. Adaylarımız kapı kapı dolaşarak kendilerini halkımıza tanıttı. Çocuklarla hediyeleşerek mutluluklarını paylaştık. 24 Haziran’a kısa bir süre kala tüm ilimizi mahalle mahalle, köy köy dolaşmanın huzuru içerisindeyiz. Şunu belirtmek istiyorum ki; AK Parti sadece seçimden seçime halkın içerisinde olan bir parti değildir. Biz il teşkilatı olarak göreve seçildiğimiz günden seçim kararı alındığı güne kadar yine halkımızın yanındaydık. 24 Haziran’dan sonra da her vatandaşımızın hayrında, şerrinde milletvekillerimizle, tüm kadememizle yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum’’ dedi.