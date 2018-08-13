AK Parti heyetinden ‘Engelsiz Kafe’ye ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ile Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Adayı Malik Özbey, İpekyolu Belediyesi tarafından açılan ve engellilerin istihdam edildiği ’Engelsiz Kafe’ ve ’İpek Satış Mağazası’nı ziyaret ettiler. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile belediye çalışanları tarafından karşılanan AK Parti teşkilatı ve milletvekilleri, kafede kahvaltı yaptı. Daha sonra kafeyi gezerek, engelliler tarafından yapılan ürünleri inceleyen teşkilat mensupları, kafenin önemine değindiler. Burada bir basın açıklaması yapan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, her insanın birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, "2017 yılının başından itibaren kayyum belediyelerimizin Van’da çok aktif ve yoğun çalışmalarını izliyoruz. Gerek asfalt çalışmaları gerek altyapı, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Akabinde burada çok farklı, anlamlı bir mekan dizayn edilmiş. Burası, engelli kardeşlerimizin açmış olduğu bir kafe ve bu kafede bir yandan engelli kardeşlerimiz istihdam edilirken bir yandan da kendi el becerileriyle, hünerleriyle yaptıkları ürünler satışa sunuluyor” dedi.

İpekyolu Belediyesinin finansör desteğiyle engellilerin istihdam edildiğini dile getiren Türkmenoğlu, “Her insan engelli adayıdır. Engelliler bizim hayatımızın bir parçasıdır. Asla bu göz ardı edilemez. Onun için bu kafede olmaktan çok büyük bir keyif aldık. Onlarla olan gönül bağımız asla kopmayacak. Sık sık bu kafeyi ziyaret edeceğiz. Vanlıların da bu kafeye gelmesini arzu ediyoruz. Ayrıca bu kafede üretilen ürünler, Türkiye’nin birçok yerine özellikle, bürokratik kesime hediye olarak dağıtılacaktır. Vanlı kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin buraya uğrayıp, engelli kardeşlerimizin ürettiği ürünleri, hediye niteliğinde dostlarıyla paylaşmalarını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk de, AK Parti il yönetimine ve milletvekillerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Van’da engellerin hep beraber aşılması için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

İpekyolu Belediyesi tarafından belediye binasının alt katında 14 Mayıs 2018 tarihinde açılan ’Engelsiz Kafe’ ve ’İpek Satış Mağazası’nda 20 engelli istihdam edilirken, kafede sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra tost, kek, pasta, kurabiye ve kahvaltı çeşitleri ile engelliler tarafından yapılan ürünler, el işi tablolar da satışa sunuluyor.