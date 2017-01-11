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11 Ocak 2017 12:18

AK Parti heyetinden Genel Sekreter Yaşar’a ziyaret

AK Parti heyetinden Genel Sekreter Yaşar’a ziyaret

11 Ocak 2017 12:18

AK Parti ilçe başkanları, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.
Genel Sekreter Mehmet Yaşar ile görüşen AK Parti heyeti, yeni görevinde başarılar dilerken, Van için hayırlı hizmetler yapma temennisinde bulundular.
Genel Sekreter Mehmet Yaşar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükşehirin büyük sorunları olduğunu söyledi. Yaşar, “Bu sorunların üstesinden gelmek için geceli gündüzlü bir çaba harcıyoruz. İlçelerimizin de sorunlarını birebir yerine giderek tespitte bulunuyoruz. Tüm ilçelerimizin durumunu kritik ederek, yeni çalışma sezonunda neler yapılabilir, onun projelerini uygulamaya almanın yollarını arayacağız. Başarı hepimizin ortak çabası ile gerçekleşecektir. İlçe teşkilat başkanlarımıza desteklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Ziyarete Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Çaldıran İlçe Başkanı Fevzi Akbulak, Çatak İlçe Başkanı Tahsin Babur, Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve Gevaş İlçe Başkanı Bedirhan Erdem katıldı.



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