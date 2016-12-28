AK Parti heyetinden Kaymakam Vardar’a ziyaret

AK Parti Özalp İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Üvet, beraberindeki partililer göreve yeni başlayan Kaymakam Ferhat Vardar’ı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selma Üvet ve beraberindekiler, yeni göreve başlayan Kaymakam Ferhat Vardar’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. İlçedeki kadınların sorunları hakkında bilgi veren Üvet, ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Zengin’i ziyaret etti. Kadınlara yapılan yardımlar hakkından görüşen Selma Üvet, "AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı olarak ilçe genelinde ve mahallerde bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. AK Partili kadınlar olarak ilçede her türlü faaliyetlerde bulunacağız” dedi.