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05 Mayıs 2018 10:29

AK Parti milletvekili aday adayı Şabu, ilçe ziyaretlerini tamamladı

Ak Parti Van Milletvekilli aday adaylarından Nayif Şabu, Çatak ve Bahçesaray ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti milletvekili aday adayı Şabu, ilçe ziyaretlerini tamamladı

05 Mayıs 2018 10:29

Naif Şabu bugün yapılacak olan temayül yoklamasında 114 sıra numarası ile katılacak.


Ak Parti Van Milletvekilli aday adaylarından Nayif Şabu, ilçe ziyaretlerinin dördüncü gününde Çatak ve Bahçesaray ilçe teşkilâtlarını ziyaret ederek tamamladı. Ziyaret çalışmaları boyunca gittiği yerde güçlü teşkilatlanma yapısına değinerek, "AK Parti teşkilâtlarımızın güçlü olması bizim güçlü olmamızdır. Her başarının temelinde teşkilatların emeği büyüktür. En büyük cefayı çeken teşkilâtlarımızın her alanda güçlü olmasını sağlayacağız. İlçelerimizi ana kademe kadın kolları ve gençlik kollarımızın beraber ortak çalışacağız. Teşkilatlarımız şahsıma olan teveccühlerini boşa çıkarmayacak şekilde çalışacağız. Ekip ruhu çok önemlidir. Hizmeti seven memleketine aşık bir siyasetçiyim. Siz değerli dava arkadaşlarım desteğiniz benim için çok değerlidir Allah bizleri sizlere mahcup etmesin” şeklinde konuştu.


Naif Şabu bugün yapılacak olan temayül yoklamasında 114 sıra numarası ile katılacak




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