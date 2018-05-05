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05 Mayıs 2018 10:57

AK Parti milletvekili aday adayı Yenitürk, temayül yoklamasına 140 sıra numarası ile katılacak

AK Parti Van Milletvekilli aday adaylarından Servet Yenitürk, bugün yapılacak olan temayül yoklamasına 140 sıra numarası ile katılacak.

AK Parti milletvekili aday adayı Yenitürk, temayül yoklamasına 140 sıra numarası ile katılacak

05 Mayıs 2018 10:57


Ak Parti Van Milletvekilli aday adaylarından Yenitürk, 2 haftalık yoğun teşkilat ziyaretlerini tamamladı. Neden aday olduğunu açıklayan Yenitürk, “Büyüklerimle istişarelerimi yaparak devletimizin ve milletimizin menfaatlerini gözetmek koşuluyla 24 Haziran 2018 de yapılacak olan seçimde AK Parti’den Van Milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. Devletimiz ve tüm Van halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim. Aday adaylığı sürecinde bana vereceğiniz desteklerinizden dolayı da şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım. Daha güçlü bir Türkiye yolunda dua ve desteklerinizi bekliyorum” dedi.


Yenitürek, bugün yapılacak olan temayül yoklamasında 140 sıra numarası ile katılacak.




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