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15 Temmuz 2018 15:34

AK Parti Milletvekili Arvas’tan ‘15 Temmuz’ mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

AK Parti Milletvekili Arvas’tan ‘15 Temmuz’ mesajı

15 Temmuz 2018 15:34


Milletvekili Abdulahat Arvas, yayınladığı mesajda, 15 Temmuz’un bir milletin küllerinden yeniden doğuşu ve kendi mayasında olan milli diriliş ve direniş ruhunun ortaya çıktığı gün olduğunu söyledi. Arvas, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, sergilediği cesaretle tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Milletimiz; Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, birilerinin mandası olmayı reddetmiştir. 15 Temmuz, sadece FETÖ’cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.




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