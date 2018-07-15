AK Parti Milletvekili Arvas’tan ‘15 Temmuz’ mesajı

Milletvekili Abdulahat Arvas, yayınladığı mesajda, 15 Temmuz’un bir milletin küllerinden yeniden doğuşu ve kendi mayasında olan milli diriliş ve direniş ruhunun ortaya çıktığı gün olduğunu söyledi. Arvas, “15 Temmuz gecesi FETÖ’cü hainlere direnen, kendisine doğrultulan silahlara aldırmayan aziz milletimiz, sergilediği cesaretle tarihte eşine az rastlanır büyük bir zafer elde etti. Milletimiz; Çanakkale’de ve İstiklal Harbi’nde olduğu gibi, birilerinin mandası olmayı reddetmiştir. 15 Temmuz, sadece FETÖ’cülere değil, aynı zamanda tüm darbecilere, darbe heveslilerine, terör örgütlerine ve onların arkasındaki güçlere verilen en net cevaptır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.