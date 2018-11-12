İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti milletvekillerinden, Süngü Tepe yaralılarına ziyaret

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamadan dolayı yaralanarak Ankara’da tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamadan dolayı yaralanarak Ankara'da tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret etti.


Milletvekili Husret Dinç ve Osman Nuri Gülaçar, Ankara'da tedavileri devam eden askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vekiller, hastanede bekleyen yaralı askerlerin aileleriyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Husret Dinç, talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, “81 il olarak acı çektik ve içimiz yandı. Bugün hastanede yatan evlatlarımıza çok şey borçluyuz. Vatanı için o dağlarda kar kış demeden nöbet tutan Mehmetçiğimiz, amansız bir mücadele veriyor. Yörenin çocuğu olarak askerimizin ne kadar zorluklara göğüs gerdiğinin bizzat şahidiyim. Allah her daim onlarla beraber olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizler ve devletimiz her daim onların yanında ve emrindeyiz” dedi.


Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise, “Bizler sıcak yatağımızda güven ve huzur içinde yatarken, onlar her türlü zorluklarla baş ediyorlar. Onların anne ve babalara çok şey borçluyuz. Şehitlerimize minnet borcumuz var. Onların emaneti başımızın üzerindedir. Dualarımız her daim onlarladır. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.