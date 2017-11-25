AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanlığına Kayakeser seçildi

Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik ve Anadolu Lisesinin konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, Koordinatör Enes Malik Yaylacı, İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Van İl Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın akabinde, görevi devreden Selçuk Yay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Suat Özdağ, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ve Koordinatör Enes Malik Yaylacı birer konuşma yaptılar.

Daha sonra kürsüye çıkan Coşkun Kayakeser, onurlu bir davanın neferi olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe teşkilatı ile birlikte güzel işler yapacaklarına inandıklarını söyledi. AK Parti’nin gençlik neferi olduklarını aktaran Kayakeser, ’’Bana bu görevi layık gören tüm partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti’nin genç neferleri olarak, kutlu davamızı daima en yukarılara çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu bir dava meselesidir. Biz bugün bayrağı devralıp elimizden gelenin en iyisini yapıp, bayrağımızı öyle teslim edeceğiz. İlçemiz ve ülkemiz adına hayırlı olsun’’ diye konuştu.

Programın sonunda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, önceki Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay, yeni başkan Coşkun Kayakeser ile birlikte İl Koordinatörü Yaylacı’ya Kur’an-ı Kerim hediye ettiler.