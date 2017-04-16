AK Parti Muradiye ilçe başkanına düzenlenen terör saldırısı

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, seçim çalışmaları için gittiği köy ziyaretlerinden döndüğü sıra teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yeğeni Adnan Vanlı hayatını kaybederken, akrabası olan Ahmet Akdemir’de yaralanmıştı.

Olay sonrası bir açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, bu gece saat 22:00 sularında Muradiye AK Parti ilçe başkanı İbrahim Vanlı, referandum seçim çalışmaları yaptıktan sonra köye dönüşünde terör örgütü tarafından pusuya düşürülerek yaylım ateşine maruz kaldığını söyledi. Saldırıda kendisinin yara almadığını ifade eden Soğanda, "Yanında bulunan yeğeni Adnan Vanlı aldığı silah yarası sonucu şehit olmuştur. Yine akrabalarından akan Ahmet Akdemir yaralanmıştır. Yarın referandum oylaması var. Terör örgütü ve yandaşları seçime kan bulaştırmıştır. Yarın Türkiye önemli bir referandum gerçekleştirecektir. Demokratik bir havada barış içerisinde bir yarışın olması gerekmekteydi. Halkın iradesine, sağduyusuna, tercihine güvenmeyen terör örgütü ve yandaşları yine çözümü kan dökmekle bulmuştur. Halkın iradesinin fesada uğratmak istemiştir. İnanıyorum ki halkımız buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütü açık bir şekilde kan dökerek tercihini hayırdan yana koymuştur. Halkımız yarın en büyük dersi evet demekle o guruha ders verecektir" dedi.

Avrupa ülkelerine seslenen Soğanda, "Özellikle Avrupa ülkeleri, batılı ülkeler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi bazı gruplar en basit bir olayda hemen devreye girerek Türkiye’nin aleyhine raporlar tutarken, burada yapılmış olan bu saldırıyı ve buna benzer saldırıları dikkate almaması düşündürücüdür. Yine günlerdir basına yansıtmadığımız halde defalarca hayırcı gruplar tarafından teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz saldırıya uğramıştır. Ancak bunlar geçmişte de aynı şeyi yapmışlar. Bakmışlar ki bizi çalışmalarımızdan caydıramayacaklardır. Halkın iradesi yarın sandığa önemli bir şekilde evet diye yansıyacaktır. Birlik beraberlikten yana halk tercihini yapacaktır.

Bunlar bu sefer çareyi kanda buldular. Allahı’ın izniyle bunlar halkı, bizi yıldıramayacaktır. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızda yarın gerçek bir anlamda onlara dersini verecektir. Ben bütün halkımıza sağduyulu bir şekilde sandığa gitmesini ve teröre inat bu guruhlara inat sandık başına giderek tercihini demokrasiden, insan haklarından yana evetten yana kullanılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.