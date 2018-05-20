AK Parti, STK temsilcileri ile iftarda bir araya geldi

Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı gruplarla iftar programları düzenleyen il seçim koordinasyon merkezi ve il başkanlığı, programlarını aralıksız sürdürüyor. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği iftar programına ildeki STK temsilcilerinin yanı sıra, AK Parti Van il yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı. İftar öncesi bir selamlama konuşması yapan Başkan Türkmenoğlu, katılım sağlayanlara teşekkür ederek, Ramazan aylarını tebrik etti. Konuşmasında bir ülke için STK’ların önemine sık sık vurgu yapan Türkmenoğlu, bir devletin ne kadar güçlü olursa olsun STK’ların yardımı ve iş birliği olmadan hedeflerini gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Sivil toplum örgütlerinin kendi içlerindeki birliği, beraberliği dayanışmasının da çok önemli olduğunu belirten Türkmenoğlu, ’’Biz, sivil toplumu, devletin milli birlik ve beraberliğimizin kilit taşı olarak görüyoruz. Bizim için sivil toplum, devletin karşıtı değil, her zaman en önemli tamamlayıcısı olmuştur. Türkiye’nin vakıf ve gönüllü teşekküller noktasında ne kadar zengin olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Geçmişte yaşanan onca sıkıntı ve baskıya rağmen bugün STK’ların eskisinden güçlü bir şekilde çalışmalarına devam etmeleri, milletimizin bu müesseselere sahip çıkması sayesindedir. 80 milyon olarak büyük bir aileyiz. Bütün sorunların çözüme kavuşturulmasında bir aile olarak hareket etmeliyiz’’ dedi.

Başkan Türkmenoğlu, konuşmasının devamında ise, ‘‘Sivil toplum kuruluşlarımızın her biri kamu yararına çalışan, yani millete hizmet eden, bunu da hiçbir menfaat beklemeden yapan kuruluşlarımızdır. Sivil toplum örgütlerimizin dayanışması, birlik ve beraberlik içerisinde olması hem hedefler için, hem de ülkemiz, milletimiz için çok büyük şeyler ifade ediyor. İftar soframızı bizlerle paylaştığınız, bizleri şereflendirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum’’ şeklinde konuştu.

Edilen duaların ardından, yapılan iftar ile program sona erdi.