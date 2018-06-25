AK Parti tebrikleri kabul etti

İl binası önünde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van eski Milletvekili Burhan Kayatürk, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeni milletvekilleri Milletvekili Adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, ile adaylar Ebubekir Kaçmaz, Yılmaz Kılıç, Emre Yörük, Malik Özbey, il ve ilçe teşkilatı ile partililer katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 24 Haziran seçimi galibinin demokrasi ve milli irade olduğunu ifade ederek, “Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir. Siyasi tarihimizin en yüksek katılımlı serbest seçiminde, sandığa giderek demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini çıplak elleriyle durduran bu millet bugün istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Milletimiz sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz olmuştur. Kazanan hizmet siyaseti, kazanan milli iradenin üstünlüğü olmuştur. Kazanan Türkiye olmuştur, bölgemizdeki tüm mağdurlar, dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur” dedi.

Van’da Ak Parti teşkilatlarının seçim çalışmaları çerçevesinde büyük bir gayret sarf ettiğini de dile getiren Türkmenoğlu, “Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ilçe teşkilatlarımız, milletvekili aday adaylarımız, milletvekili adaylarımız, eski yöneticilerimiz, mahalle temsilcilerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimizle entegrasyon sağlamış; bir çok ilkleri gerçekleştirerek kurumsal seçim stratejileri uygulanmış olup, sıkılmadık el, çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çaba sarf etmiştir. Bu çaba ve gayretimizle rabbim de bizleri mahcup etmemiştir. Evet, eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi en kısa sürede tamamlamak için büyük bir çaba sarf edeceğiz. İnşallah Vanımızı ve partimizi hak ettiği yere taşımak için bu günden itibaren yine aynı kararlılık ve samimiyetle gecemizi gündüzümüze katacağız. Halkımızın iradesi ve teveccühüyle seçilen milletvekillerimiz Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’a da milletimize hizmet yolunda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve milletvekili adaylarının selamlama konuşmasının ardından program, tebriklerin kabul edilmesi ile sona erdi.