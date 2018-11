Ak Parti teşkilatı ile aday adayları tanışma toplantısı

AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, ilçe teşkilatı ve Gürpınar Belediyesi Başkan aday adaylarının tanışıp kaynaşması için Gürpınar Öğretmenevinde bir yemek verdi. Yemeğe Ak Parti ilçe teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları ve Gürpınar Belediye Başkan aday adayları katıldı. Ak Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, bütün teşkilata ve aday adaylarına teşekkür konuşması yaptı. Toktaş, birlik ve beraberliklerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ak belediyeciliğin Gürpınar'a gelmesini dilediğini ve bunun için hep birlikte çalışılması gerektiğini ifade etti. Toktaş, birlikteliklerini daim etmek istediğini dile getirdi. Gürpınar'ı her alanda temsil eden, her kesimden arkadaşı yönetime aldıklarını söyleyen Toktaş, “Birçok seçimde çalışıp başarı kazandık. Böyle güzel bir aile ortamı oluşturduk. Bu aile ortamını her zaman devam ettirelim” dedi.