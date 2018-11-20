AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ateş'ten Birlik Vakfına ziyaret

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, Birlik Vakfı Van Şube Başkanı Rasim Aslan'ı ziyaret etti.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği ziyaretlerine Birlik Vakfı ile devam etti. Birlik Vakfının Şerefiye Mahallesi'nde bulunan hizmet binasında Vakıf Başkanı Rasim Aslan'ı ziyaret eden Ateş, projelerini ve yapacağı hizmetleri anlattı.

Birlik Vakfı Van Şube Başkanı Rasim Aslan ise, “Birlik Vakfı, insan odaklı çalışan bir kurumdur. İnsanların bir araya geldiği ve onların yetişmesinde büyük gayretler sarf eder. Bürokratlarıyla, siyaset adamlarıyla, ilim adamlarıyla kendisini geliştirir. Van'da Birlik Vakfı Şubesi açıldığı günden itibaren hizmetlerine çok çeşitli alanlarda devam ediyor” dedi.

Kendisinin de İpekyolu ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu vurgulayan Aslan, “Hepimizin ortak gayesi Van için en iyi şekilde çalışmak. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş'e ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyor ve çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.