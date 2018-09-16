AK Parti Van İl Başkanı kentin sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Ankara'da katıldığı il başkanları toplantısında Van'ın sorun ve sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti 126. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'ın sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını ifade etti. Van'ın İran ile olan sınır kapılarından çevre yoluna kadar birçok sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini ifade eden Türkmenoğlu, 2010 yılında verdikleri mücadele sonucunda Kapıköy Sınır Kapısı'nı küçük araçlara geçişe açtırdıklarını ve bunun Van'a büyük bir girdi sağladığını söyledi. Türkmenoğlu, “Vanımıza kalıcı hizmetler bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmış durumdayız. Asya'ya açılan kapımız Kapıköy'ün, Avrupa'ya açılan kapımız Kapıkule ile aynı kategoride değerlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Bu kapımızın uluslararası transit geçişe açılması durumunda Özalp ve Saray ilçelerimiz ile ilimiz yeni iş alanlarına kavuşmuş olacaktır. Bu talebimizi Cumhurbaşkanımıza aktardım. Ayrıca Başkale Gelincik ve Çaldıran Çiğli kapılarımızı aktif hale getirerek açık pazarın kurulması talebimizi yineledik. Açık pazarla da yerel halkın komşu ülke ile olan ticari münasebetlerini artırmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Böylelikle hem Çaldıran hem de Başkale ilçelerimiz kurtulmuş olacaktır. Van'ın istihdam alanını genişletmek ve yeni istihdam alanları açmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Van'ı uluslararası ticaret merkezi haline getirmek durumundayız. Ayrıca Van çevre yolunun hızlı bir şekilde nihayete erdirilmesini istedik. Bu konularda Cumhurbaşkanımızın yakın ilgisi bizleri sevindirmiştir" dedi.