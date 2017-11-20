AK Parti Van İl Başkanı Soğanda istifa etti

Zahir Soğanda, il başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Zahir Soğanda, görevinden istifa ettiğini belirterek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ile genel merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum” dedi.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde dava bilinciyle görev yaptığını ifade eden Soğanda, “Son olarak Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan görevlendirmeyle 4 Temmuz 2014 tarihinde, daha sonra 5. olağan il kongresi seçimi ile beraber 3,5 yıldır AK Parti Van İl Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Partimdeki bütün görevlerim ve il başkanlığı görevim sırasında partimin ilkeleri çerçevesinde dava bilinciyle hareket ettim. Bütün çalışmalarımı Allah rızasını gözeterek Vanlımızın, ülkemizin, partimin ve bütün mazlum halkların selameti için dava arkadaşlarımla birlikte sürdürdük. Bundan sonra da görevim ne olursa olsun bu bilinçle çalışmalarımı sürdüreceğim” diye konuştu.

Görevinden istifade ettiğini duyuran Soğanda, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün görevlerin bir sonu olduğu gibi il başkanlığı görevinin de nihayet bulacağı muhakkaktır. 2019 yılının ilimiz, partimiz ve ülkemiz için önemli olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle hareket etmek durumundayız. Genel merkezimizle yaptığımız istişare neticesinde, önümüzdeki kongrede il başkanı adayı olmamam gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız ile genel merkezimizin tavsiyeleri üzerine bugünden itibaren AK Parti Van İl Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Öncelikle bu süreçte her zaman yanımızda olan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımıza, genel merkez teşkilat başkanıma, genel başkan yardımcılarına, genel merkez yöneticilerine, bölge ve il koordinatörlerine ve Van milletvekillerine teşekkür ediyorum. Ayrıca; ilimizin kalkınmasına, gelişmesine, ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunan STK ve kanaat önderlerine, ilimizin kurum ve kuruluşlarına, basın mensuplarına teşekkür ederim. Bundan sonra görev yapacak olan partimin il başkanı, ilçe başkanları ve bütün parti yöneticilerinin yanında olacağımı; partimin, ilimin, ülkemin geleceği için katkı sunacağımı belirtmek isterim.”

Soğanda, istifasını açıklamasının ardından teşkilat üyeleriyle vedalaştı.