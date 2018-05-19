AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu, basınla iftarda bir araya geldi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti il yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birlikte ilde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları ile Van-Şişli Öğretmenevinde iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarın ardından basın mensupları ile çay içerek 24 Haziran seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Her fırsatta basın camiası ile bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını da belirten Başkan Türkmenoğlu, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Programın ardından Başkan Kayhan Türkmenoğlu ve basın mensupları hatırla fotoğrafı çektiler.