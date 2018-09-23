AK Parti Van İl Başkanlığı Stratejik Eylem Planı hazırlandı

Gün boyu süren toplantının sonuç bildirgesinde kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar karara bağlandı.

Özel bir otelin salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, 13 ilçe başkanı, il genel meclis üyeleri temsilcisi ile mahalle başkanları temsilcisi katıldı. Başkanlığını Kayhan Türkmenoğlu'nun yaptığı toplantıda, AR-GE Birimi tarafından hazırlanan 6 ayrı konunun bulunduğu ve toplam 117 sayfadan oluşan eylem planı, sabah saatlerinde görüşülmeye başlandı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda eylem planında bulunan teşkilat, seçim, gençlik, kadın, medya ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılacak çalışmalar detaylı olarak görüşüldü. Eylem planındaki eksikler katılımcıların önerileri doğrultusunda tamamlanırken, toplantı 4 ayrı aşamada sonuçlandırıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurumsallaşma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, hazırlanan stratejik planının çok önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Planla ilgili sonuç bildirgesi de oluşturacaklarını sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, “Van'ı hak ettiği yere taşıyabilmek için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmak zorundayız. Bu konuda birimlerimizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Yaklaşık 2 aydan beridir hazırladığımız stratejik eylem planını bu toplantıda ele aldık ve eksiklerini katılımcılarımızın da katkıları ile tamamladık. Artık bir yol haritamız var ve bundan sonraki çalışma prensibimizi bu yol haritasına göre gerçekleştireceğiz. Hasbiyiz, hesabi değiliz. O yüzden başarılı olacağız. Çünkü rıza arıyoruz” dedi.

Yaklaşık 11 saat süren toplantı esnasında, yönetim kurulu üyesi Ferdi Çelik'e doğum günü pastası kesildi. Toplantı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.