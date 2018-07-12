AK Parti Van İl Başkanlığından ‘15 Temmuz’ çağrısı

Açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkan Kayhan Türkmenoğlu, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe kalkışmasının 2. yıldönümünde hain darbe girişimini lanetlemek ve tüm şehitleri bir kez daha anmak için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Van Valiliği organizasyonluğunda siyasi partilerin de katılımı ile anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Türkmenoğlu, 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen darbe kalkışmasının, Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türkmenoğlu, ‘‘15 Temmuz 2016 tarihinde tüm ihanet şebekelerine Türkiye ve Van’ın asla bir kolay lokma olmadığını hep birlikte haykırdık. O karanlık gece de darbe kalkışmasının ilk anlarından itibaren Van’da on binlerce insan sokaklara dökülmüş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını tüm Türkiye’ye göstermiştir. Vanlılar, günlerce süren nöbet gecelerinde alanları terk etmemiş ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Darbe kalkışmasının 2. yılı münasebetiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Van’ımızda birçok faaliyet gerçekleştirilecektir. Etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz günü saat 11.00’de Akköprü Mezarlığında şehitlik ziyareti gerçekleştirilecek, aynı gün öğlen namazına müteakiben camilerimizde mevlit ve hatim programı yapılacaktır. Etkinlikler çerçevesinde saat 19.00’da Kurtuluş Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanı’nda bitecek şekilde ‘Demokrasi Yürüyüşü’ yapacağız. Bu yürüyüş başta olmak üzere tüm etkinliklerimizde Van halkını yanımızda görmekten onur duyacağız” dedi.

Türkmenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin Van’ın tüm ilçelerinde kutlanacağını da sözlerine ekledi.