AK Parti Van İl Başkanlığından temayül yoklaması

AK Parti Van İl Başkanlığı, 24 Haziranda yapılacak olan milletvekili seçimleri nedeniyle 8 adayın belirleneceği temayül yoklaması İpekyolu İMKB Fen Lisesi spor salonundan gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen temayül yoklamasıyla ilgili bilgi veren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye’nin her tarafında 24 Haziran seçimleri için AK Parti teşkilatlarının temayül yoklamaları yaptığını belirtti. Temayül yoklamaları nedeniyle kente bugün tatlı bir heyecanın olduğunu ifade eden İl Başkanı Türkmenoğlu, “Ahenkli bir organizasyon çerçevesi içerisinde teşkilat mensubu bin 600’e yakın arkadaşımız 169 aday adayımız için gönlünden geçen 8 arkadaşımızın seçimi için oy kullanacaklardır. Geçmiş dönmelere nazaran bu dönemde aday adayı için ciddi bir artış söz konusudur. Bu da partimize olan teveccühün ne kadar iyi olduğunun bir gösteriyor. Saat 10.00’da başlayan seçim çalışmalarımız, 16.00 itibariyle son bulacaktır” dedi.

"Bölgenin en genç aday adayı 19 yaşında"

Seçilme yaşının 18’e düşürülmesiyle 19 yaşındaki Alperen Öntürk, Doğu Anadolu Bölgesinin en genç aday adayı oldu. Temayül yoklamasına katılan milletvekili aday adayı Alperen Öntürk, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçilme yaşının 18’e düşürülmesini olumlu karşıladıklarını ifade eden Öntürk, “Türkiye’de 16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa referandumunda ‘evet’ oyları seçilerek seçilme yaşı 18’e düşürüldü. Biz gençler olarak bunu çok memnuniyetle karşıladık. 17 yaşında tankların önüne çıkıp darbeyi engelleyen gençler, Türkiye’yi yönetebilecek bir potansiyele sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesinin en genç aday adayı olduk. Bu seçimde gençleri temsil etmekten memnun olduk. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur” diye konuştu.

Temayül yoklamasında parti teşkilatlarında görevli yaklaşık bin 600 üye, 169 aday adayı için sandık başına gitti.