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25 Haziran 2018 20:01

Ak Parti Van Milletvekili Abdulhahad Arvas tebrikleri Kabul Ediyor

Adalet ve Kalkınma Partisi’nfen (AK Parti) Van Milletvekili seçilen Abdulahad Arvas seçim bürosu önünde vatandaşların tebriklerini kabul ediyor.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulhahad Arvas tebrikleri Kabul Ediyor

25 Haziran 2018 20:01


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Ak Parti saflarından Van’da 3. sıradan milletvekili seçilen Abdulhahad Arvas seçim bölgesi Erciş’te İlçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte seçmenlerin tebriklerini kabul ediyor. Arvas burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını belirterek, ‘’24 Haziran seçimleri sonrasında sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyoruz. Sevincimiz dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52.5’in üzerinde bir üstünlükle halkımızın desteğini almasıdır. Üzüntümüz ise memleketimize bu kadar yatırımına rağmen 3 vekil alabilmemizdir. Keşke Van’dan 8 milletvekili götürebilseydik, güç birliği yaparak daha iyi hizmetler getirirdik. Kader, nasip meselesi diyelim. Halkımızın iradesine saygı duyuyoruz. Ancak Ak Parti hizmet partisidir. Bu halkın derdini anlayan Cumhurbaşkanım ve Ak Parti’dir’’ dedi.




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