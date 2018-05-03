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03 Mayıs 2018 12:09

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Gezgen’in ilçe ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Jeoloji Mühendisi Abdulvehap Gezgen, Özalp ve Saray ilçe başkanları ve teşkilatlarını ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Gezgen’in ilçe ziyaretleri

03 Mayıs 2018 12:09


AK Parti Milletvekili aday adayı Jeoloji Mühendisi Abdulvehap Gezgen, ilçe ziyaretleri kapsamında Saray ev Özalp ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında, ilçe başkanları ile 24 Haziran seçimleri üzerine düşüncelerini dile getiren Gezgen, ülkenin bekasını düşünerek çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Partililer tarafından yoğun ilgi gören Gezgen, partilere projelerini anlattı.


Saray ve Özalp AK Parti ilçe başkanları ve teşkilatlarını ziyaret ederek, kendini anlattığını ifade eden Gezgen, “Bu ziyaretlerde dua ve desteklerini istedik. Ayriyeten, Özalp Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar beyi ziyaret ettik. Misafir perverliğinden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.




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