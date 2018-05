Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayı Nihat Çelik’in Seçim Çalışmaları

Çalışmaları kapsamında 6 mahalleyi Ak Parti Erciş İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakul Müjde ve Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayı Zülfikar Arapoğlu ile birlikte ziyaret eden Çelik’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çelik, ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Van’da Ak Parti’den 169 milletvekili aday adayının katıldığı temayül yoklamasının ardından, Erciş’e gelen Çelik, ilçeye bağlı kırsaldaki mahalleri ziyaret ederek vatandaşlardan yapılacak olan Cumhur İttifakı ve Milletvekilliği için Ak Parti’ye oy vermelerini talep etti. TÜDKİYEB Genel Başkanı ve Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayı Çelik, ilçeye bağlı Bayramlı, Tekler, Karatavuk, Yağlık, Karlıyayla ile Kırkdeğirmen mahallerini gezerek seçmenlerle bir araya geldi. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Çelik, yaptığı açıklamada ülkenin bekasının her şeyin önünde olduğunu söyledi. Ak Parti’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu da belirten Çelik, kendisinin STK’ların en önemli kademelerinde görev alarak gerek yerelde, gerekse genelde vatandaşa hizmet ettiğini söyledi. Vatandaşın kendisine verdiği göreve asla hıyanet etmediğini anlatan Çelik, ”Bu görevlerim esnasında 43 ülke gezdim. Gittiğim her yerde de itibar gördük. Bu ülkenin, bu ilçenin bir evladı olarak her platformda üzerime düşen görevleri hakkıyla yerine getirdim ve getirmeye de devam ediyorum. Dün itibarıyla Van’da partimizin temayül yoklaması gerekleşti. Şahsımla birlikte eşit şartlarda yarışan 169 kardeşimiz, ağabeyim, arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımın hepside vizyon ve misyona sahiptir ve her arkadaşımız bu göreve layıktır. Ancak, bu 169 arkadaşımızın içinden malumunuz sadece 8 arkadaşımız milletvekili adayı olacaklardır. Buna da hazırlıklıyız. Bir kardeşiniz olarak hangi arkadaşımız listede görev alırsa alsın, onun yanında yer alacağız. Bölgemizdeki seçmenin yüzde 65 civarındaki kesimi tarım ve hayvancılıkla iştigal etmektedir. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve hükümetimizin Van’dan büyük beklentileri var. Bu beklentiyi bizler Van ve ilçedeki vatandaşlar olarak boşa çıkartmamamız gerekiyor. Özelikle Erciş olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak durumundayız. Biz kimseyi asla küçümsemiyoruz. Ancak, Erciş’in 100 bin seçmeni olmasına rağmen TBMM’de Ercişli bir vekilimiz maalesef yok. Bu boşluğu doldurmak için, sizlerin hizmetkarı olmak için göreve hazır olduğumu buradan bir kez daha huzurlarınızda beyan ediyorum. Amacım toplumun bir kesimini değil, tüm kesimlerine hizmet edip kucaklamaktır’’ dedi.

Ülke üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını da belirten Çelik, FETÖ ve PKK terör örgütleri ile birlikte de kardeşi kardeşe kırdırmak istendiğini ifade ederek, ’’Allah rızası için gençlerimize çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Emperyalist güçler bütün sinsi planlarını özellikle bölgemizde Kürtler üzerinden yürütüyorlar. Artık uyanık olmayıyız. Bu şer güçlerin çocuklarımızı bizlerden koparmalarına asla izin vermemeliyiz. Hep birlikte kardeşçe güçlü ve geleceği parlak Türkiye’yi birlikte kalkındıralım’’ ifadelerinde bulundu.