Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » AK Parti Van Milletvekili Aday Adayı Yenitürk, Ilçe Ziyaretleri Devam Ediyor
03 Mayıs 2018 12:10

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk, ilçe ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Van Milletvekili aday adayı iş adamı ve Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk’ün ilçe ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk, ilçe ziyaretleri devam ediyor

03 Mayıs 2018 12:10


Milletvekili aday adaylığı çalışmaları kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş, AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partilerle bir araya gelen Servet Yenitürk, partililer tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyarette yoğun ilgi gören Yenitürk, partilere projelerini anlattı.


Yoğun bir tempo içerisinde ziyaretlerini sürdüren Yenitürk, "Milletvekili aday adaylığı çalışmalarım kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş AK Parti ilçe başkanlıklarına yapmış olduğum ziyaretimizde ilgi ve desteklerinden dolayı ilçe başkanlarımıza ve yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Ayriyeten Gevaş ziyaretim kapsamında Gevaş Belediye Başkanımız Sinan Hakan beyefendiye bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç