Milletvekili aday adaylığı çalışmaları kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş, AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partilerle bir araya gelen Servet Yenitürk, partililer tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyarette yoğun ilgi gören Yenitürk, partilere projelerini anlattı.

Yoğun bir tempo içerisinde ziyaretlerini sürdüren Yenitürk, "Milletvekili aday adaylığı çalışmalarım kapsamında Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar, Çatak ve Gevaş AK Parti ilçe başkanlıklarına yapmış olduğum ziyaretimizde ilgi ve desteklerinden dolayı ilçe başkanlarımıza ve yönetimine teşekkürlerimi sunarım. Ayriyeten Gevaş ziyaretim kapsamında Gevaş Belediye Başkanımız Sinan Hakan beyefendiye bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ederim" dedi.