AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk, ilçe ziyaretleri

Milletvekili aday adaylığı çalışmaları kapsamında Erciş, Çaldıran, Saray ve Özalp AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partilerle bir araya gelen Servet Yenitürk, partililer tarafından yoğun ilgi gördü. Ziyarette yoğun ilgi gören Yenitürk, partilere sohbet edip projelerini anlattı.

Yoğun bir tempo içerisinde ziyaretlerini sürdüren Yenitürk, "Milletvekili aday adaylığı çalışmalarım kapsamında Erciş, Çaldıran, Saray ve Özalp Ak Parti ilçe başkanlıklarına yapmış olduğum ziyaretimizde ilgi ve desteklerinden dolayı ilçe başkanlarımıza ve yönetimine teşekkürlerimi sunarım" dedi.