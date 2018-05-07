AK Parti Van Milletvekili aday adayı iş adamı ve Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı Servet Yenitürk, cumartesi günü yapılan temyülün ardından birmgün ara verdikleri ziyaretlerine kaldığı yerden başladı. Daha önce ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Yenitürk, şimdide kırsal mahallelerdeki vatandaşları ziyaret yapacağı hizmetleri anlatıyor. Bu günkü ziyaretine Özalp ilçesine bağlı, Dönerdere, Dorutay, Sağmalı ve Dağdeviren mahallelerini ziyaret ederim vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Yenitürk, "24 Haziran’da yapılacak olan seçim çalışmalarımız kapsamında Özalp ilçesine bağlı Dönerdere, Dorutay, Sağmalı ve Dağdeviren mahallelerimizi ziyaret ettik. Mahalle muhtarlarımızın fikirlerini alarak Özalp ilçe başkanımıza ilettik" dedi.