AK Parti Van Milletvekili aday adayı Yenitürk’ün teşkilat ziyaretleri

AK Parti Van Milletvekili aday adayı Servet Yenitürk’ün teşkilat ziyaretleri devem ediyor

Van Büyükşehir Belediyespor Başkanı-Ankara Van Vakfı Başkanı-iş adamı ve Ak Parti Van Milletvekili Aday Adayı Servet Yenitürk’ün teşkilat ziyaretleri devem ediyor. Bu ziyaretleri kapsamında sırasıyla Ak Parti Van Gençlik Kolları, AK Parti Van Kadın Kolları, AK Parti Van Seçim İşleri Başkanlığını ve il yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmeler oldukça sıcak sohbetler ile devam etti. Her daim partin yanında olduklarını ifade eden Servet Yenitürk, “Amacımız gençlere istihdam alanları açmak, ilimizde sportif faaliyetleri geliştirmektir” dedi.

Daha sonra söz alan Gençlik Kolları Başkanı Kadir Özbilge, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik kolları ziyaretinin ardından kadın kollarını ziyaret etti. Başkan Havva Duran ve yönetimi tarafından karşılanan Yenitürk ve beraberindekiler, günün gelişen olayları ve seçim çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundular. AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yenitürk, “Sizleri hep taktir etmişimdir. Yaz kış demeden davanız uğruna Van’ı karış karış geziyorsunuz. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın her daim sizlerin yanında olacağız” dedi.

Yenitürk, son olarak Seçim İşleri Başkanı Eyüp Acar’ı ziyaret etti. Burada da projelerini anlatan Yenitürk, kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Eyüp Acar ise, “İnşallah AK Parti Van aday listeleri hakkaniyet ölçüsünde olacak Allah sizleri utandırmasın” dedi.