AK Parti Van Milletvekili Adayı Gülaçar’dan bayram ziyaretleri

Dün AK Parti Van İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma programının ardından Hacıbekir (Xaçort), Karşıyaka, Yalı Merez ve Bostaniçi mahallelerini ziyaret eden Gülaçar bugün ise köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu. Kevenli Mahallesi’nde hastaları ziyaret eden Gülaçar, "Bayramlarımız bayram olarak kalsın. Bayramlarımızı, kutsallarımızı ve gençlerimizi hedef alanlara fırsat vermeyelim. Değerlerimize, gençlerimize sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.

Seçim çalışmaları ile ilgili Gülaçar, "Elimizden geldiğince kapı kapı dolaşmaya gayret ediyoruz. Zaman kısıtlılığından ötürü gidemediğimiz, elini sıkamadığımız hemşehrilerimiz bizleri bağışlasın. Seçimden sonraki ilk fırsat kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz inşallah" açıklamalarında bulundu.

Yüksek bir tempo ile çalışan AK Parti 1’inci Sıra Van Milletvekili Adayı Gülaçar şu ana kadar 13 ilçe, 22 mahalle ve 50’den fazla köy gezdiklerini dile getirdi.