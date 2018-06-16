Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 13:36

AK Parti Van Milletvekili Adayı Gülaçar’dan bayram ziyaretleri

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar, Ramazan Bayramı münasebetiyle köy ve mahalleleri gezerek vatandaşların bayramını kutladı.

AK Parti Van Milletvekili Adayı Gülaçar’dan bayram ziyaretleri

16 Haziran 2018 13:36


Dün AK Parti Van İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu geleneksel bayramlaşma programının ardından Hacıbekir (Xaçort), Karşıyaka, Yalı Merez ve Bostaniçi mahallelerini ziyaret eden Gülaçar bugün ise köy ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu. Kevenli Mahallesi’nde hastaları ziyaret eden Gülaçar, "Bayramlarımız bayram olarak kalsın. Bayramlarımızı, kutsallarımızı ve gençlerimizi hedef alanlara fırsat vermeyelim. Değerlerimize, gençlerimize sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi.


Seçim çalışmaları ile ilgili Gülaçar, "Elimizden geldiğince kapı kapı dolaşmaya gayret ediyoruz. Zaman kısıtlılığından ötürü gidemediğimiz, elini sıkamadığımız hemşehrilerimiz bizleri bağışlasın. Seçimden sonraki ilk fırsat kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz inşallah" açıklamalarında bulundu.


Yüksek bir tempo ile çalışan AK Parti 1’inci Sıra Van Milletvekili Adayı Gülaçar şu ana kadar 13 ilçe, 22 mahalle ve 50’den fazla köy gezdiklerini dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç