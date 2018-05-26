AK Parti Van milletvekili adaylarına coşkulu karşılama

24 Haziran seçimleri öncesinde Ankara’da gerçekleştirilen AK Parti aday tanıtım toplantısının ardından, bugün Van’a gelen 8 milletvekili adayı, partililer tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Gerçekleştirilen milletvekili tanıtım mitinginde ise tek hedefin seçimlerden 8-0 galip gelmek olduğuna dikkat çekildi. Havaalanında çok sayıda partili tarafından karşılanan adaylar, daha sonra Cumhuriyet Caddesi yeni Van City AVM altında bulunan seçim bürosunda gerçekleşen aday tanıtım mitingine geçti. Yoğun katılımın gözlendiği aday tanıtım mitinginde konuşan AK Parti 1.’nci sıra Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar, 8 milletvekili adayın Van’a hizmet edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Van’ı, Van’a emanet ettim” sözünü anımsatan milletvekili adayı Gülaçar, “Havaalanından buraya kadar büyük bir coşkuyla bizleri destekleyen elleri öpülesi analar, bacılar ve yol boyunca bize tezahürat eden yiğit gençler, Allah sizlerden razı olsun. Cumhurbaşkanımız ile görüştüğümüzde ‘Van’ı, Van’a emanet ettim’ dedi. Medeniyetler beşiği Van’ımız tarihi öneme sahip binlerce yıldır birçok kültürün kesişim noktası olmuştur. Bu kadar kıymetli bir şehrin kıymetli halkına da kıymetli vekillerimiz hizmet edeceklerdir” dedi.

“Oyumuzu Vanlı kardeşlerimize vereceğiz”

Gösterilen 8 milletvekili adayın Van’ı, Van yapan değerlere, dine, kültüre, aşiretlere uzak ve ilçelerine, sokaklarına yabancı olmadığının altını çizen Gülaçar, “Yani oyumuzu Vanlı kardeşlerimize vereceğiz. 16 yıllık AK Parti iktidarında Van tarihi önemine binaen birçok hizmet gördü. Yeni yollar, hastaneler, okullar, altyapılar gibi birçok hizmeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan önderliğinde gördü” diye konuştu.

“Küresel güçler Türkiye ekonomisini hedef almaya başladı”

Küresel güçlerin seçim öncesi Türkiye ekonomisini hedef aldığına vurgu yapan Gülaçar, “Hendek siyaseti sizlerin basiretiyle yerle bir oldu ve oyunları bozuldu. Hendekte başaramadıklarını 15 Temmuz darbe girişimiyle bir daha denediler. Şer ittifakı devletin kılcallarına sızarak tüm imkanları kullandı. Halkımızın üzerine uçak ve tanklar ile saldırdılar. Şimdi de küresel güçler Türkiye ekonomisini hedef almaya başladı. Kendilerini dünyanın efendileri ilan eden emperyalistler, ekonomimize yani bize bir operasyon düzenliyor. Ama sizler 24 Haziran seçimlerinde bu oyunu oylarınızla bozacaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Ebubekir Kaçmaz, Gülşen Orhan, Yılmaz Kılıç, Bilal Emre Yörük ve Malik Özbey sahneye çıkarak partilileri selamladı. Aday tanıtım mitingine AK Parti Van milletvekili adaylarının yanı sıra, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve çok sayıda partili katıldı.