AK Parti Van Milletvekili Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberindekiler ile Çaldıran ilçesini ziyaret etti. İlk önce AK Parti Çaldıran ilçe teşkilatını ziyaret eden Arvas, partililerle ilçenin sorun sıkıntılarını istişare ettikten sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Kaymakam Dundar, ilçede devam eden ve yeni yapılacak olan yatırımlara destekleri için Arvas’a teşekkürlerini iletti. Arvas daha sonra Kaymakam Dündar ile birlikte ilçede 60 kişiye istihdam eden One Lake (Van Gölü) markasıyla gömlek üretimi yapan Enkar Tekstil ziyaret edildi. Burada işveren ve işçilerle de kısa bir süre sohbet eden Arvas, daha sonra jeotermal enerji ile ısıtılan seralar ziyaret etti. Domatese üretilen seralarda Van’a mal olan Argovan markası oluşturulduğunu ifade eden Arvas, “Üretilen domatesler çeşitli ülkelere ve Türkiye’deki birçok ile gönderiliyor. Gurur verici bu yatırım aynı zamanda Çoğunluğu kadınlardan oluşan 60 kişiyi istihdam sağlıyor. Van’da yapılacak çok iş var. Zengin bir potansiyele sahibiz. Genç ve girişimci insan kaynağımız da var. Ama bunun için doğru yönlendirmek ve farkındalık oluşturmak gerektiğine inanıyorum. DAKA, KOSGEB, TKDK ve İŞKUR gibi kurumlar bu konuda ışık tutuyor. Gençlerimiz bu kurumları ve teşviklerini takip etmelidir” dedi.

Son olarak muhtarlar ile yapılan toplantıda Çaldıran Çubuklu Barajı ve Abdalağa Barajı gündeme geldi. Arvas, DSİ Genel Müdürü ile görüşerek Çubuklu Barajının yatırım programına teklif edeceklerini söyledi. Arvas, Abdalağa Barajı ile ilgili de fizibilite ve raporlama çalışmalarının devam ettiği ifade etti.