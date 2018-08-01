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01 Ağustos 2018 19:00

AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan kurumlara ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van merkez ve ilçelerdeki kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan kurumlara ziyaret

01 Ağustos 2018 19:00


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sorunların çözümü noktasında merkez ve ilçelerdeki kurumları ziyaret ediyor. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Arvas, çiftçilerin yaşadıkları sıkıntılara değindi. Ziyaretlerinin ardından bir açıklamada bulunan Arvas, milletvekili olarak ağır bir sorumluluklarının olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Memleketin ve vatandaşların taleplerine çözüm üreteceklerini dile getiren Arvas, “Hizmet ehli olarak aldığımız vekaleti hakkıyla yapacağız. Van’a değer katacak, fayda sağlayacak fikri olan herkesin yanındayım. Desteklemeye ve takip etmeye hazırım” dedi. Van’ın sorunları noktasında kamu kurumlarını ziyaret ettiklerini dile getiren Arvas, “Van, Erciş ve diğer ilçelerimizde acil çözülmesi gerek sorunlarımız var. İlgili kurumlarımızla bunlara yoğunlaşacağız. Sahada gördüğümüz toplumsal ihtiyaçları ve devam eden yatırımlarla ilgili tıkanan konuları kurum amirlerimizle paylaşacağız, sorunların üstesinden istişare ve iş birliği ile geleceğiz. Çiftçilerimizin yaşadıkları tarımsal sulama sıkıntısı ve Sulama Birlikleri konusunda DSi Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Ziyaretimizde devam eden Erciş Pay Sulaması Projesi, İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisiyle ilgili bilgi aldık. İnşallah yakın zamanda Erciş’te vatandaşlarımızın yaşadığı içme suyu sıkıntısını çözeceğiz” dedi.


Tarım ve hayvancılığın Van için stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Arvas, “Van’da, bölgede ve Türkiye’de rekabet üstünlüğü sağlayacak bir değişim dönüşüm sağlamalıyız. Kuruluş çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, büyük önem taşımaktadır. Büyük emekler sonucu hazırlanan proje kısa zamanda Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilecek, bizde bunun takipçisi olacağız. Edremit, Gürpınar ve Gevaş üçgeninde planlanan proje ile birlikte sektör ivme kazanacaktır” ifadelerine yer verdi.




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