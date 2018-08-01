İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve şube müdürleri tarafından karşılan Milletvekili Abdulahat Arvas, bakanlık çalışma ekiplerinin kurulması ile Van’a yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini dile getirdi. İlin eğitim durumunun ağırlıklı konuşulduğu ziyarette, Van’ın hak ettiği noktaya gelmesi için hep birlikte kapsamlı çalışmalar yapmak gerektiğini belirten Milletvekili Arvas, “Van, inşallah her alanda olduğu gibi eğitim alanında da hak ettiği noktaya gelecektir. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak olan ‘Yatırım Ofisi’ ile artık yatırımlar daha da hız kazanacaktır. Genç nüfusu çok olan Van gibi illere dokunmak, geleceğe yönelik planlı çalışmalar yapmak gerekir. Artık biz Van’ın projelerle gündeme gelmesini, başarılarla anılmasını arzu ediyoruz. Eğitim konusundaki eksikliklerimizi tamamlayarak, geleceğe daha emin adımlarla yürümek istiyoruz. Bakanlıklar yeni kuruldu. Sistemin, ekiplerin kurulması ile artık bizler de kalıcı çalışmalar yapmak için girişimlere başlayacağız. Bu anlamda sizlerin fikirleri, önerileri bizim için önemlidir” dedi.

Van’ın tam gün eğitime geçiş süreci, okullaşma oranı, akademik başarı gibi konularda Milletvekili Arvas’a bilgi aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van’ın gerek genç nüfus gerekse genç öğretmen bakımından şanslı bir il olduğuna değinerek, yeni eğitim yatırımları ve bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi sonucunda Van’ın eğitimde iyi bir noktaya geleceğine inandıklarını ifade etti.