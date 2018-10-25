Ak Parti Van milletvekillerinden Bakan Dönmez'e ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri, Van Gölü havzasında enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların daha verimli şekilde değerlendirilmesi, devam eden kamu yatırımları ve elektrik sorunları ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti.

AK Partili milletvekilleri Abdülahat Arvas, Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiler. Yapılan toplantının çok verimli olduğunu belirten Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van ile ilgili birçok proje ve konuyu Bakanın kendisi ile istişare ettiklerini söyledi. Görüşmede Van'ın güneş enerjisi kaynağı bakımından ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen güneş enerjisi uygulamaları diğer illere göre oldukça düşük seviyede kaldığını belirten Arvas, Van Güneş Enerjisi İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi'nin Bakanlık tarafından hızlandırılmasını istediklerini ifade etti. Van'ın uygun şartlar ve teknik kriterlere sahip olmasına rağmen bugüne kadar yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan edilmemesinin bölge ve ülke için büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, Van ilinin en kısa zamanda YEKA yönetmeliği kapsamında Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Milletvekili Arvas, Erciş ilçesinin jeotermal kaynağı bakımından zengin olduğunu ifade ederek, en verimli kaynağın zilan bölgesinde bulunduğunu belirtti. Arvas, MTA Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ölçümleri yapılan termal kaynakların, Çaldıran, Özalp, Başkale ve Gürpınar'da da mevcut olduğu söyledi.

Ak Parti Van milletvekilleri, aynı şekilde Van'ın sahip olduğu zengin jeotermal enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması hususunda gerekli çalışmaların planlanmasını talep ettiklerini belirttiler. Milletvekilleri, Van gölü havzası maden rezervlerine ilişkin verilerin 1980 öncesi yapılan çalışmalara dayandığını belirterek, bölgede yeni maden ve rezerv tespiti tarama faaliyetlerinin teknolojik imkânlarla yeniden yapılamasını istediler. Talep üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2019 yılı yatırım programına Van'ı alacaklarını söyleyen milletvekilleri, Van Gölü havzasını son teknolojik imkânlarla yeniden taranacağını belirttiler. Van'ın diğer bir zenginlik kaynağının Linyit kömürü olduğunu belirten milletvekilleri, Erciş-Zilan, Şahmanıs ve Hoşap'ta sahasında bulunan yaklaşık 4 milyon ton üretilebilir linyit rezervinin ekonomiye kazandırılmasını istediklerini söylediler.

Van Milletvekili Arvas, ayrıca yapılan toplantıda Van'ın Erciş ilçesi doğalgaz boru hattı çalışmalarının hızlandırılmasını isteyerek, Van'da doğalgaz olmayan ilçeler konusunda bir planlama yapılması talebinde bulunuldu.