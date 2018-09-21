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Ak Parti Van'da 3 bin kişiye aşure dağıttı

AK Parti Van İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından, Muharrem ayı sebebiyle Cuma sonrası cemaate aşure ikram edildi.


AK Parti Van İl Başkanlığı İl Kadın Kolları üyelerince, Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Camii ve Hz. Ömer Camii avlusunda Cuma namazı sonrası 3 bin kişiye aşure dağıtıldı. Dua ile başlayan dağıtımda AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Aşure dağıtımını yapan İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Muharrem ayı sebebiyle birlik ve bereket getirmesi dileğiyle aşure dağıttıklarını söyledi. Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran ise, Muharrem ayının Müslümanlar için önemine değindi. Birlik ve bereketin simgesi Aşureyi Cuma namazı sonrası cemaatle paylaştıklarını dile getiren Duran,” Amacımız, bu kıymetli ayın önemini artırmak ve bugünlerde en çok ihtiyacımız olan birliğimize katkı sunmaktır” dedi.


Aşure dağıtım programına vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

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