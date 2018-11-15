AK Parti, Van'da temayül yoklaması yapacak

AK Parti, Van'da 18 Kasım Pazar günü 13 ilçe ve büyükşehir belediye başkan adayları için temayül (eğilim) yoklaması yapacak.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için adaylarını belirleme çalışmalarını sürdüren Van AK Parti İl Başkanlığı, hafta sonu Van'da temayül yoklaması gerçekleştirecek. Bu temayülde ilk kez dijital ortamda seçim yapılacağını belirten AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Temayül yoklamamız, 18 Kasım Pazar günü İpekyolu ilçemizdeki halk otobüsleri son durağında bulunan İMKB Fen Lisesinin kapalı spor salonunda saat 10.00'da başlayacaktır. Oy kullanacak olan delegelerimize girişte dijital bir kart verilecektir. Kartını alan partilimiz, imzasını atacak ve daha sonra salondaki bilgisayarda kartını okutacak. Ardından ekran açılacak. Burada, delegemiz görmek istedikleri adayların isimlerini yazacak. İlçe belediye başkan adaylığı için 2 isim, büyükşehir belediye başkanlığı için ise 3 isim yazacaklardır. Yazılan isimler doğrudan sistem üzerinden AK Parti Genel Merkezi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne düşecektir. Temayül yoklaması saat 16.00'da sona erecek. Bu sistem ile herhangi bir yönlendirme olmayacak. Partililerimiz kimi isterlerse seçebiliyor. Yönlendirilecek hiçbir pozisyon yok. Kullanılan her oy kayda giriyor, toplanıyor, genel merkeze gönderiliyor. Geri dönüşü de yok. Yani iki kez oy kullanma olmayacak. Teşkilatın her kademesinde görev yapanların fikirleri alınacak. Bizler temayül yoklamasının tarafsız ve sorunsuz geçmesi için her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.

Türkmenoğlu; partide eski kayıtlı olan il başkanları, il yönetim kurulu asil, kadın kolları il yönetim kurulu asil, gençlik kolları il yönetim kurulu asil, ilçe teşkilatlarının ana kademe kadın ve gençlik kolları asil yönetimleri, 22, 23, 24'üncü dönem milletvekilleri, mahalle başkanları ve meclis üyeleri oy kullanacak. Türkmenoğlu, il yönetiminde bulunanların hem ikamet ettikleri ilçe belediye başkan adayları için hem de büyükşehir belediye başkan adayları için oy kullanabileceğini sözlerine ekledi.