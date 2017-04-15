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15 Nisan 2017 17:09

AK Parti Van’da yüzlerce araçlık konvoyla ‘Evet’ dedi

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından organize edilen yüzlerce araçlık konvoy Van’da şehir turu atarak, yarınki referandum için son kez halktan ‘Evet’ için destek istedi.

AK Parti Van’da yüzlerce araçlık konvoyla ‘Evet’ dedi

15 Nisan 2017 17:09


Saat 13.00’da Kale Yolunda bir araya gelen yüzlerce araç, Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Beşyol Meydanı, İskele Caddesi ve İpekyolu Caddesi’nden Edremit ilçesine kadar ‘Evet’ bayrakları ve araçlarda okunan ‘Evet’ marşları eşliğinde devam etti. Burada Konvoya katılanlara teşekkür eden AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, vatandaşlardan yarın mutlaka sandık başına gitmelerini ve tercihlerini ‘Evet’ ten yana kullanmalarını istedi. Kayatürk, “Van bu sefer o kadar büyük bir cesaretle kararını verdi ki yarın göreceksiniz, sandıkları ‘evet’ oyları ile gümbür gümbür dolduracağız. Sandıklarımıza sahip çıkalım ve hiçbir sandığımızı sahipsiz bırakmayalım herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.


Daha sonra konuşan İl Başkanı Av. Zahir Soğanda ise, katılımcılara teşekkür ederek, “Yarın Adliyede sonuçlar çıkıncaya kadar bu şekilde yolumuza devam etmeli ve vatandaşlarımızı sandık başına götürmeliyiz. Konvoyumuza katkı sunan tüm dava arkadaşlarıma ve STK temsilcilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Burada dağılan konvoydaki araçlar kent merkezine döndü.




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