AK Parti yönetimi, sandık kurulu üyeleriyle bir araya geldi

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen eğitim programına Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İl Başkanı Zahir Soğanda, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan, ilçe teşkilatı ve sandık kurulu üyeleri katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı toplantıda açılış konuşmasını yapan AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Rasim Aslan, “Bu salonu tıklım tıklım doldurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Benzeri olmayacak bir toplantı gerçekleştirdiniz. Biz aslında referandumdan 6 ay önce hazırdık. Böyle bir günün olmasını da bekliyorduk. Bu kapsamda 16 Nisan’da yapılacak referandumda sandıklarınıza da bu şekilde sahip çıkacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Pazar günü sandıklardan iyi bir netice alacağımızı düşünüyor, hepinize iyi çalışmalar diliyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda ise, “Diğer seçimlerin telafisi vardır. Bu seçimin ise telafisi yoktur. Çocuklarımıza yeni, güçlü, darbesiz bir gelecek bırakmalıyız. Bu kapsamda diğer tüm ilçelerimizde olduğu gibi İpekyolu ilçemiz ve müşahitlerimiz de, oynanan tüm oyunların farkında olup ona göre davranacaktır” dedi.

Van Milletvekili Burhan Kayatürk’de, “İnşallah pazar günü iyi bir netice alacağız. Bu noktada siz müşahitlere çok iş düşüyor. Sandıklarımıza, oylarımıza sahip çıkacağız. Ben hepinize kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.