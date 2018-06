AK Parti yönetiminden VESOB ve İŞGEM’e ziyaret

Başkan Türkmenoğlu, yeni seçilen VESOB Başkanı Berge ve yeni yönetimine ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak, kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve oda başkanlığı yaptığına dikkat çekerek, hep esnaflarla ve odalarla iç içe olduklarını söyledi. Türkmenoğlu, “Sizin sıkıntılarınızı ve problemlerinizi hep sizle beraber yaşadık. Biz buraya her ne kadar bir AK Parti camiası olarak gelsek de gönlümüzün bir meslek odasıdır. Onun için yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızı, yeni ekibini tebrik için buraya geldik. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimleri de yaklaştı. Buraya gelirken de özellikle iki tane hukukçu başkan yardımcımla beraber gelmek istedim. Seher Hanım bizim insan haklarından sorumlu başkan yardımcımız, Sevilay Hanım da bizim sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcımız. Van’ın aile kültürünü özümsemiş, benimsemiş bu kıymetli esnaflarımızın her daim yanlarında olacağız. Onların problemleriyle, dertleriyle çözüm noktasında birlikte olacağız. İlçelerden gelen değerli kardeşlerimiz, başkanlarımız, o ilçelerde hakikatten meşakkatli bir görev üstlenmişler. Kendi seçtikleri o vatandaşlara özellikle üyelerine ellerinden gelen gayreti gösterecekleri çok büyük bir mücadele verecekler. Esnaflık bir kültürdür, dürüstlüktür. Çünkü siz de bir eğitim kumrusunuz. Yanınızda çalıştırdığınız çırak diye nitelendirdiğimiz kişiler, yarın her birisi bir meslek sahibi olacak. Sizin ona vereceğiniz eğitim bizim yarınımızı şekillendirecek. İyi bir eğitim iyi güzel şeyler yetişir” dedi.

Türkmenoğlu, İş-Kur bünyesinde çalışmanın tembellik, rehavete sebebiyet olduğuna vurgu yaparak, “İş-Kur, Toplum Yararına Çalışma Programı adı altında geri hizmette çalıştırılmak üzere personel alıyoruz, bu personellerimizin birçoğu bir şey öğrenemiyor. Tembelliğe ve rehavete sebebiyet veriyor. Bu da üreten bir toplum yetiştirmekten ziyade tüketen bir topluma yönelmemize sebebiyet veriyor. Bizim sizin yanınızda çalıştırdığınız ve kalifiyeli elemanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

VESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ise, ziyaretlerinden dolayı AK Parti yönetimine teşekkür etti. Berge, hassas bir süreçten geçildiğini ifade ederek, herkese düşen sağduyulu olması ve seçimin huzur içinde geçmesini dilediklerini ve tedbirli olmaya gayret ettiklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı ve yönetimi, daha sonra İş Geliştirme Merkezini (İŞGEM) ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleriyle ilgili bilgi vererek destek istediler.