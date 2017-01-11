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11 Ocak 2017 12:55

AK Parti’den 120 engelli öğrenciye giyim yardımı

AK Parti’den 120 engelli öğrenciye giyim yardımı

11 Ocak 2017 12:55

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar tarafından 120 engelli öğrenciye giyim yardımı yapıldı.
AK Parti İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, Mavisu Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 120 öğrenciye giyim yardımında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy ile birlikte merkezi ziyaret ederek engelli 120 öğrenciye giyim yardımı yapan Yıldırımçakar, “Özalplı iş adamı olan Okyanus Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özbey tarafından gönderilen 120 paket giyim yardımını engelli öğrencilere dağıttıklarını belirterek, “Buradan Orhan Özbey’e teşekkür ederim” dedi.



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