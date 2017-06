AK Parti’den 750 aileye destek

AK Parti Muradiye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay, AK Parti Genel Merkezinin de desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere ‘Gönül Sofrası’ gıda kolisi yardımında bulunduklarını söyledi. Gençlik kolları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yay, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi vatandaşımız bizim ayağımıza değil biz onların ayağına gideceğiz. Muradiye ilçemizde de her zaman ihtiyaç sahibi ve engelli kardeşlerimizin yanındayız ve her zaman vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek yüz yüze sorunlarına ortak oluyor ve halkımızın derdiyle dertleniyoruz” dedi.