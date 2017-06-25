AK Parti’den bayramlaşma

Van Devlet Tiyatrosu salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ile Burhan Kayatürk, İl Başkanı Zahir Soğanda, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, il ve ilçe teşkilat yöneticileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında konuşan AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, bayramların sevinme zamanları olduğunu belirterek, tüm alınganlıkların bitmesini istedi. Atalay, “Ramazan ayını AK Parti ailesi olarak Türkiye genelinde ve ilimizde çok verimli bir şekilde geçirdik. Hem sizler hem de genel merkezimiz burada büyük programlar gerçekleştirdi. Bu programlar ilimize bir hareketlilik getirdi. Tüm teşkilatlarımız büyük bir fedakârlıkla insanlara çeşitli yardımlar ulaştırdı. Zaten AK Parti’nin bir geleneği var; bizler Ramazan ayını ve bayramı çok özel sosyal bir program olarak değerlendiririz. Birbirimize daha yakın olmamız gereken bir dönem. Hamd olsun biz de Van teşkilatı olarak bunu yeterince yaptık. Bu bayramda da tüm alınganlıklar bitsin ve bayram barışmalara vesile olsun” dedi.

Daha sonra selamlama konuşması yapan İl Başkanı Zahir Soğanda ise, bayramın İslam âlemi ve ülkemiz için huzura ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak, “Bizler burada sevinç içerisinde bayramlarımızı kutlarken, dünyanın çeşitli coğrafyalarında, özellikle İslam coğrafyasında çocuklar bayram kutlayamamaktadırlar. Bizler burada bayram yaparken maalesef Suriye’de çocuklar katlediliyor ve babalarıyla bayramlaşamıyorlar. Bu zulümlerin son bulması için dua edelim. Bizler memleketimizin ve coğrafyamızın kıymetini bilmeliyiz. Onun için de her zamandan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

Soğanda’nın konuşmasının ardından partililer ve vatandaşların bayramlaşmasıyla program sona erdi.