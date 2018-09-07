AK Parti’den ‘Daraltılmış Danışma Meclisi’ toplantısı

AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen “Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısında 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçim çalışmaları konuşuldu. Toplantıya AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, heyecanlı bir seçim maratonu için şimdiden hazırlık çalışmalarına başladıklarını belirtti. Başkan Türkmenoğlu, “Bugüne kadar çok istekli şekilde talep edilmesine rağmen, elde edemediğimiz başarılı sonucu son kongrede gerçekleştirdik. Milletvekilimiz Osman Nuri Gülaçar Merkez Karar Yürütme Kurulunda Van’ı ve Türkiye’yi temsilen seçildi. Heyecanlı bir seçim maratonu bizleri bekliyor. Teşkilatlarımızda elbette ki yenilik ve değişiklikler olabilir. Ancak önemli bir gerçeklik var. Bu da Van gerçeğidir. Bizim Van olarak yerel seçimlere dolu dolu hazırlanmamız gerekiyor. Bu seçim genel seçimlere benzemez. Yerel seçim şehrin anahtarını teslim edeceğimiz seçimdir. Belediye başkanlıkları toplumun sesidir. Toplumun sesi iktidarımız tarafından yürütülürse, başarılar arkasından gelecektir. Bunu başarabilmemiz için topyekûn bir çalıma seferberliği başlatmamız gerekiyor” dedi.

BDP belediyelerinin devletin kaynaklarını terör örgütüne kullandığını anımsatan Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda şehrimizde kayyumlar çalışıyor. Kayyumların görevi daha önce bir örgüt tarafından, örgütün adeta bir arka bahçesi olan BDP, bütün kamu kaynaklarını farklı yerlere aktarıyordu. Bunlarda resmi belgelerle yargı tarafından ispat edildi. Bu kaynakların önüne geçilmesi için devlet, bunlardan belediyeleri almak zorunda kaldı. Çünkü kaynakların halkın hizmetine değil, birilerinin rant, çıkar ve ırkçı eylemlerine harcanıyordu. Kayyumlar kaynakların yerinde kullanılması için atandılar. Bugüne kadar çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalarıyla önemli işlere imza attılar ve gözle görülür güzel işler yaptılar. Bu hizmetler halka kazandırıldı."

Yapılan konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.