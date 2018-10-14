AK Parti'den esnaf ziyareti

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnafı gezdi. Esnaf ziyaretleri ile sahada çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Türkmenoğlu, "AK Parti olarak her fırsatta Van halkı ile bir arada olmaya gayret ediyoruz. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarındaki artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte, sahadaki çalışmalar da yatmaktadır. Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz" dedi.

"Van artık huzuru elden bırakmak istemiyor "

Ziyaretler esnasında esnafların yakın ilgisiyle karşılandıklarını, talepleri dinlediklerini de sözlerine ekleyen İl Başkanı Türkmenoğlu, "İl teşkilatı olarak sadece halk günleri ile yetinmeyip, bugünler dışında da halkımızın arasında onların talep ve isteklerini dinlemeye gayret ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında esnaflarımızın en büyük talepleri ilimizdeki huzur ortamının korunması ve devam etmesi yönünde olmuştur. Van esnafımız artık kepenklerin kapandığı, iş yerlerinin tahrip edildiği, satışların durduğu günleri yaşamak istemiyor. Bizler de bu durumda esnaflarımıza büyük görevler düştüğünü aktardık. Esnafımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Vanımız, Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmetini AK Parti sayesinde aldı. Türkiye, AK Parti iktidarı ile gününü kurtaran bir ülke olmaktan çıkarak geleceği planlayan, çevresindeki ülkelerin gündemlerini belirleyen bir ülke konumuna geldi. Ülkemize yönelik ekonomik yıldırma çabalarına karşılık gezdiğimiz esnaflarımızda gördüğümüz ilgi, gelecek umutlarımızı çok daha artırmıştır" ifadelerini kullandı.