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15 Haziran 2018 18:56

AK Parti’den Hacıbekir Mahallesi’ne çıkarma

AK Parti Van İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Hacıbekir Mahallesi’ni ziyaret ederek, halkın bayramını kutladılar.

AK Parti’den Hacıbekir Mahallesi’ne çıkarma

15 Haziran 2018 18:56


AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu öncülüğündeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, milletvekili adayları ve tüm teşkilat birimleri; Hacıbekir, Karşıyaka ve Yeni mahallelere bir ziyaret düzenledi. Yaklaşık bin kişilik ekiple Hal Kavşağı üzerinden Doğu Caddesi ile Karşıyaka ve Yeni mahallelerde vatandaşlarla bayramlaşan AK Parti heyeti, mahalle sakinlerinin bayramını kutlayarak, 19 Haziran Salı günü Van’a gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beşyol Meydanı’nda gerçekleştireceği mitingine davet ettiler.


Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Van teşkilatının böylesi bir organizasyon ile bir ilke imza attığını vurguladı. Başkan Türkmenoğlu, ‘‘Ramazan Bayramı’nın ilk gününde il, ilçe, kadın, gençlik, ana kademe ve tüm dava arkadaşlarımızla yaklaşık bin kişi ile Hacıbekir Mahallemizi ziyaret ettik. Esnaflarımızla, vatandaşlarımızla kucaklaşarak bayramlarını kutladık. Mahallelerimizde çok sıcak bir karşılama gördük. Yaklaşan 24 Haziran seçimleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir’’ dedi.




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