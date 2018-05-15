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15 Mayıs 2018 18:12

AK Parti’den İsrail’e kınama

Gazze’de 58 Filistinlinin katledildiği ‘kanlı günün’ ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da İsrail protesto edildi.

AK Parti’den İsrail’e kınama

15 Mayıs 2018 18:12


AK Parti Van İl Başkanlığınca düzenlenen gösteri için parti binası önünde toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etti. Parti binasından Sanat Sokağı’na kadar yürüyen kalabalık adına bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul edilemez olduğunu ifade etti. Başkan Türkmenoğlu, “ABD’nin bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını görülmüştür. Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.


Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin kendilerine yüklediği mukaddes bir sorumluluk olduğunu belirten Türkmenoğlu, “Ümmetin onuru Kudüs’ün bu tarz oldubittiler ile işgal girişimine karşı, Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı ancak Kudüs’ün çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir.”


Yapılan açıklamanın ardından partililer sessiz bir şekilde dağıldı.




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