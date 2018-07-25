AK Parti’den ‘istişare’ toplantısı

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu başkanlığında Erciş ilçesi ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısına Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftci ve tüm ana kademe ile kadın ve gençlik kolları teşkilatları katıldı. Erciş Öğretmenevinde düzenlenen istişare toplantısında, 24 Haziran seçimleri değerlendirilerek önümüzdeki günlerde ilçelerde izlenecek strateji planları konuşuldu.

İlçe başkanlarının birer selamlama konuşmasının ardından teşkilatlara hitap eden AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bu tür istişare toplantılarının önemine vurgu yaparak, 24 Haziran seçimlerinde çalışmaların olumlu ve olumsuz yönlerinin masaya yatırılması hususunda istişare toplantılarının devam edeceğini vurguladı. Türkmenoğlu, ‘‘Göreve seçildiği 8 Nisan itibariyle teşkilatların tümüyle yoğun bir çalışma içerisine girdik. Hemen kısa bir süre sonra erken seçim kararı ile birlikte seçim çalışmalarımıza aynı gün itibariyle başlamış olduk. Erciş, Çaldıran ve Muradiye ilçelerimize de adaylarımızla gelerek esnaf ziyaretleri, STK ziyaretleri, kanaat önderleri ziyaretleri ile çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün gelinen noktada, 24 Haziran seçimlerinde izlediğimiz yolu bugün burada masaya yatıracağız. Bundan gerekli dersi çıkartarak, yerel seçimler için daha güçlü ve istikrarlı bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Katılım sağlayan tüm ilçe teşkilatlarıma teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Toplantı, daha sonra soru cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.