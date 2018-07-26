AK Parti’den istişare toplantısı

23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ilçe ziyaretlerinde teşkilatlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlçe istişare toplantıları kapsamında sabah saatlerinde beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Özalp ilçesine gelen İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar ve Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik tarafından karşılandı. İlçe teşkilat mensuplarının yer aldığı istişare toplantısında bir selamlama konuşması yapan Başkan Türkmenoğlu, Özalp ve Saray ilçesinin AK Parti iktidarı tarafından çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, geçmişten bugüne bu iki ilçeden partililerin teşkilatlarda çok önemli kademelerde yer aldığını hatırlattı. Türkmenoğlu, ‘‘Şahsım adına şunu belirtmek istiyorum; ben Özalp ve Saray’ı dert edinmiş durumdayım. Memleket sevdamız ile gönüllere girerek Özalp ve Saray’da bundan sonraki süreçlerde çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Teşkilatlarımız, seçim süreçlerinde dillere destan çalışmalara imza atıyor. Fakat istediğimiz sonucu bu iki ilçemizde alamadık. Seçim süreçlerindeki stratejilerimizi tamamıyla değiştirerek yerel seçimlere odaklanacağız. Sandık bazlı çalışmalarla teker teker insanlara dokunarak gönüllerini okşayacağız. Geçmişte belediyecilik anlamında Özalp ilçemiz çok sıkıntılar çekti. Hizmet görmedi. Kan ve gözyaşından başka hiçbir şey görmedi. Şimdi Özalp ve Saray’ın ‘ben hizmet görmek istiyorum’ deme zamanıdır’’ dedi.

Toplantı, soru cevap ile basına kapalı bir şekilde devam etti.