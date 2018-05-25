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25 Mayıs 2018 11:28

AK Parti’den karşılamaya davet

AK Parti Van İl Başkanlığı, cumartesi günkü milletvekili aday tanıtım programına tüm halkı davet etti.

AK Parti’den karşılamaya davet

25 Mayıs 2018 11:28


AK Parti Van İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Biriminde yapılan açıklamada, 27. dönem milletvekili adaylarının ildeki karşılama mitingine tüm halk davet edildi. Milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Ebubekir Kaçmaz, Gülşen Orhan, Yılmaz Kılıç, Bilal Emre Yörük ve Malik Özbey’in cumartesi günü havaalanında karşılanacağı ve akabinde de adaylarla halk buluşması programı gerçekleştireceği ifade edildi. Açıklamada, “Cumartesi günü saat 13.00’da havaalanında milletvekili adaylarımızı karşılayacağız. Hemen ardından Cumhuriyet Caddesi yeni Van City AVM altında bulunan seçim büromuzda milletvekili adaylarımız halkımızla buluşacaklardır. Bu coşku ve heyecanımızı paylaşmaya tüm halkımız davetlidir” denildi.




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