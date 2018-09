AK Parti’den MHP’ye nezaket ziyareti

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimini yakın zamanda yaşadıklarını hatırlatarak, “Devlet Başkanlığı seçiminde devlet, vatan, bayrak, millet esas alındı ve zaten bütün sloganlarımızda tek devlet, tek millet ve tek bayrak dedik. Güçlü millet, güçlü devlet ve güçlü meclis bunların hepsi zaten bu memleketin bayrağını seven insanların birleştiği noktadır ve bu birleştiği noktada kim varsa onlarla birlikte ittifak yaptık. Cumhurbaşkanımızın gayreti ve sizlerin desteği ile Türkiye’de bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli seçimin galibi olduk, bundan dolayı da bütün gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini dile getiren MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise, “Bizler MHP olarak hep tek devlet, tek millet ve tek bayrak dedik ve AK Parti ile beraber başkanlık seçimlerinde yola çıktık. Her zaman iktidar partisinin muhalefet partisini ziyaret etmesinde fayda vardır. Seçimlerden dolayı yapılan ittifak sonrası ziyaretlerinizi bekliyorduk ve sizlerin de seçim sonrası kongre ve seçim süreci yaşamanızdan dolayı ziyaretleriniz biraz gecikmeye uğradı sanırım. Her zaman birbirimize gelip gitmekte fayda vardır ve bu karşılıklı gelip gitmelerde iyi sonuçlar çıkacağına eminim. Bu ülke bizim ülkemiz ve bu Van bizim Van’ımız. Karınca kararınca neler yapabiliriz, bizim desteğimiz neler olabilir, faydamız neler olabilir bunları hep karşılıklı bir araya gelerek istişare yapmamız lazım. Siz AK Parti olarak iktidar partisisiniz ve sizin öncülüğünüzde bundan sonra neler yapabiliriz gibi bir yol izlememiz lazım. Bundan sonra belediye seçimi var ve genel başkanlarımız nasıl bir yol çizecekler ve bizlerin takip etmesi gerek yol nasıl olacak şimdiden bir şeyler diyemiyoruz. Genel başkanlarımızın bu konuda kesin olmamakla birlikte belediye başkanlık seçimlerinde tekrar ittifak olma yolunda açıklamaları oldu. Tabi bizlerde Van ilimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Tekrardan ziyaretlerinizden dolayı partim ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.