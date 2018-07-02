AK Parti’den seçim değerlendirmesi

Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Van İl Başkanlığında 27’nci Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’den milletvekili seçilen Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ve il yönetim kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Vanlılara teşekkür etti. 24 Haziran seçimleri için yoğun gayret sarf ettiklerini anımsatan Milletvekili Gülaçar, “Seçim için sahada yaklaşık, bir ay çalışmamız oldu. İyi koşuşturduk. Dağ, bayır, ilçe, merkez iyi gittik. Gördüğüm ve tespit ettiğim teşkilatımızın samimiyetinden hiçbir şüphem yok. Seçim Koordinasyon Merkezimiz (SKM) güzel iş çıkardı. Bu anlamda SKM Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sahada sandık görevlilerimiz vardı, Allah onlardan razı olsun. Biz vekil arkadaşlarımızla çok uyumlu bir çalışma sergiledik. 25 Haziran’dan şu ana kadar en az 10 bin insan burada. İş adına, aş adına, ihtiyaç, istek adına bu binada ve bu partideydi. Umut sizsiniz. Şu anki devlet başkanımız, bizlerin muhteşem yatırımlarına rağmen neticenin çok daha doyurucu olması elbette ki arzumuzdu. Bütün algılara rağmen hâlâ umudun AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması önemlidir” dedi.

Her zaman Van’a hizmet edeceklerini ifade eden AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, “Gönül arzu eder ki 8 arkadaşımızla beraber daha güçlü bir şekilde meclise gidelim. Ama nasip buymuş. Biz yine diğer 5 arkadaşımızı yüreğimizle götürüyoruz. Her zaman onlarla birlikte sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, kendilerine oy veren ve vermeyen herkesi kucaklayacaklarını belirterek, “Bu memleketin sahipleri bizleriz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Bize oy veren, vermeyen, taş atan, hakaret eden herkesi kucaklayacağız. Bizler bu memleketin insanıyız. Yabancılara gençlerimizi teslim etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaptıkları özverili çalışma neticesinde halkın sandıkta Cumhurbaşkanını Türkiye’nin ilk ‘Devlet Başkanı’ olarak seçtiğini ve partiden de 3 milletvekili adayını meclise taşıdıklarını dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu ise, şunları kaydetti:

“Seçim sonucunda 3 arkadaşımız milletvekili seçildi. Seçilen 3 arkadaşımızla şu an sizin huzurunuzdayız. Sizin yoğun çalışmanız Van’ın takdir ettiği bir sonuçla 27. dönem milletvekillerimiz Ankara’da ilimizi temsil edecekler. Ben milletvekillerimizle gurur duyuyorum ve kendilerini tebrik ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından seçilen milletvekilleri, partililerin tebriklerini kabul etti.